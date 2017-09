C'è Bologna-Inter: l'ultima volta a decidere fu Gabigol

L'Inter torna al Dall'Ara per sfidare il Bologna: lo scorso febbrario i nerazzurri riuscirono ad imporsi grazie a l'unica rete italiana di Gabigol.

Sarà Bologna-Inter ad aprire martedì sera il quinto turno del campionato di Serie A. Un match, quello che andrà in scena al Renato Dall’Ara, due squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti: i felsinei sono reduci da due sconfitte consecutive, i nerazzurri viceversa sono primi in classifica a pari merito con Napoli e Juventus, in virtù delle quattro vittorie messe a segno nelle prime quattro uscite del torneo.

I meneghini scenderanno quindi in campo con l’obiettivo di ottenere quel risultato che consenta loro di continuare un’eccellente striscia positiva e lo faranno magari anche ricordando che, l’ultima volta che hanno giocato a Bologna, si sono imposti per 1-0 grazie ad una rete che per qualcuno potrebbe avere un retrogusto ‘storico’.

A decidere l’ultimo Bologna-Inter, è stato infatti l’unico goal italiano di Gabigol. Era il 19 febbraio quando la squadra allenata da Stefano Pioli ottenne un successo in extremis che le consentì di continuare a sperare in una clamorosa rimonta (che poi non si concretizzò) verso quel terzo posto che sarebbe valsa una qualificazione ai preliminari di Champions League.

L’attaccante brasiliano, approdato a Milano l’estate precedente a fronte di un esborso da 30 milioni di euro, accompagnato dalla fama di più grande talento della sua generazione, come al solito partì dalla panchina.

Al 75’, con il risultato inchiodato sullo 0-0, Pioli decise di gettarlo nella mischia per l’assalto finale e l’intuizione fu di quelle giuste. All’80’, Banega fece partire un bel passaggio filtrante per D’Ambrosio che, involatosi sulla destra, fece partire un cross basso in area che trovò pronto proprio Gabigol che, tutto solo a pochi passi dalla porta, non dovette far altro che appoggiare il pallone in rete.

Sembrava potesse essere quella l’occasione che avrebbe consentito all’ex gioiello del Santos di sbloccarsi una volta per tutte, le cose però non andarono come tutti i tifosi dell’Inter (che nel frattempo avevano adottato l’attaccante tutto rapidità e tecnica che vedeva poco il campo) e quella del Dall’Ara restò l’unica esultanza italiana di Gabigol.

Il resto è storia recente. Il talento brasiliano, lo scorso 31 agosto, è stato ceduto al Benfica in prestito con diritto di riscatto. Sin qui, nel massimo campionato lusitano, ha totalizzato una sola presenza e 13’ effettivi di gioco.