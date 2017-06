Cassano-Insigne, bella la vita: ballo tutto da ridere in Sardegna

Antonio Cassano e Lorenzo Insigne si scatenano in un balletto tra mille risate: a 'documentare' la scena il profilo social della moglie del barese.

Antonio Cassano e Lorenzo Insigne si confermano amici inseparabili. I due stanno trascorrendo assieme le vacanze, in un bellissimo resort della Sardegna. E si stanno divertendo parecchio, a giudicare dal video pubblicato dalla moglie del barese, Carolina Marcialis, sul proprio profilo Instagram.

Ballerini solo per noi!! #io #jenny #lore #anto #amici #belleserate Un post condiviso da CAROLINA MARCIALIS (@carolinamarcialis) in data: 19 Giu 2017 alle ore 15:29 PDT

Nel video in questione si vedono Cassano e Insigne scatenarsi in un balletto tutto da ridere, con 'Fantantonio' a condurre le danze, per così dire, e l'attaccante del Napoli che non riesce a trattenere le risate.

In sottofondo le note della canzone 'Primavera' di Marina Rei. "Ballerini solo per noi!", il messaggio di accompagnamento pubblicato dalla Marcialis, a sua volta molto amica della moglie di Insigne, Jenny Darone, che si vede a metà del filmato.