Casillas consiglia il Real: "Non cambierei Ronaldo con Neymar"

L’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, svela: “Cristiano Ronaldo è il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto”.

“E' stato molto bello essere al Real Madrid, parlerò nei prossimi giorni”. Hanno fatto il giro del mondo le parole pronunciate da Cristiano Ronaldo subito dopo la vittoria del Real Madrid in finale di Champions League contro il Liverpool.

In molti hanno visto nella frase pronunciata da fuoriclasse lusitano un modo per congedarsi dal suo club dopo anni ricchi di trionfi. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, negli ultimi giorni sono aumentate le voci che lo vorrebbero lontano da Madrid e c’è addirittura chi parla di un clamoroso scambio con il PSG che prevede l’approdo di CR7 all’ombra della Torre Eiffel, e Neymar chiamato a trasferirsi al Real.

L’ex bandiera del club blanco, Iker Casillas, commentando questa ipotesi ha spiegato: “Se cambierei Cristiano Ronaldo con Neymar? No. Io Cristiano non lo cambierei con nessuno. Capisco che il calcio di evolve, ma lui è il Real Madrid, è come Di Stefano. Cristiano Ronaldo è il miglior compagno di squadra che io abbia mai avuto, è incredibile quello che sta facendo. Continua a migliorarsi ogni giorno, è pazzesco. Io sono convinto che lui sia felice a Madrid e che non se ne andrà”.

Casillas non crede che Neymar lascerà Parigi: “Lui ha deciso di andare via da un grande club come il Barcellona per raccogliere una nuova sfida al PSG. Non capisco perchè dovrebbe trasferirsi di nuovo in questo momento, anche se so che tutti i giocatori ambiscono ad andare al Real Madrid”.