Caputo, attaccante dell'Empoli e amante della bionda: produce la birra Pagnotta

Dopo ogni goal Caputo fa finta di bere la sua birra artigianale, prodotta in quel di Perugia: "Ma con gli ingredienti della mia Altamura".

Lavorare nel calcio e pensare solo al pallone? Banale. E sopratutto controproducente non dovesse arrivare un cambio di carriera dopo aver appeso le scarpette al chiodo. C'è chi rimane attorno al come allenatore, procuratore, dirigente. E chi di dà da fare producendo vino, creando una linea d'abbigliamento. O una propria birra.

Chiedere a Ciccio Caputo, star del fantastico primo posto raggiunto dall'Empoli nella scorsa Serie B. Stella del nuovo Empoli tornato in Serie A da qualche settimana. A 31 anni non è solo l'attaccante imprescindibile di Andreazzoli, ma anche mastro birraio per chiunque veda come imprescindibile assaggiare sempre nuove birre. Artigianali e non.

Avete presente l'esultanza di Caputo dopo ogni goal? Non è il siiiiu di Cristiano Ronaldo nè il fortnitesco ballo di Griezmann, ma bensì una cara e vecchia bevuta di birra. Sì, perchè Caputo produce una birra artigianale chiamata Birra Pagnotta. Protagonista nella festa di promozione dell'Empoli la scorsa primavera.

Caputo ha iniziato tale progetto insieme all'amico Biagio Tricarico, esperto del settore. Il classe '87 dell'Empoli e invece il volto noto dell'azienda, l'imprenditore per hobby. Se Pirlo e Iniesta si sono dati all'enologia, lui ha deciso di optare per la bionda più apprezzata del mondo.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra gli ingredienti della Birra Pagnotta c’è il pane di Altamura, ovvero la città che ha dato i natali a Caputo. Iniziata quasi per scherzo, l'idea di investire nel mondo delle bionde ha preso corpo ed ora l'ex attaccante del Bari è al centro del progetto insieme a due soci.

Gusto pieno, complesso e profondo: così recita l'etichetta della Birra Pagnotta. La birra di un calciatore di Serie A. La birra di Ciccio Caputo, che nell'attuale Serie A ha già realizzato un goal nelle prime tre gare giocate. La bionda è per ora venduta in Puglia e in Toscana, ma si sta pian piano allargando in altre regioni.

"Bionda ad alta fermentazione, in stile belga" raccontò Caputo alla Gazzetta dello Sport. "Non è pastorizzata, né filtrata. È dolce, ma con un finale leggermente amarognolo e agrumato. Tra gli ingredienti ci sono luppolo agrumato, malto, orzo. L’abbiamo chiamata Pagnotta perché utilizziamo il pane di Altamura, cosa che scriviamo nell’etichetta grazie al consorzio. In bollitura mettiamo un po’ di pane di Altamura raffermo". E' prodotta a Perugia. Grazie a tre soci, di cui un calciatore. Non si vede tutti i giorni. E neanche tutti gli anni.