Campionato Primavera 2018/2019: risultati e classifica

Campionato Primavera ai nastri di partenza per la stagione 2018/2019: ecco i risultati e le classifiche dei tre raggruppamenti.

Il Campionato Primavera 2018/2019 è pronto a prendere il via venerdì 14 settembre. Come lo scorso anno, è suddiviso in tre raggruppamenti: il torneo Primavera 1 a girone unico e il Primavera 2, composto di due gironi da 12 e 11 squadre.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ecco il quadro dei risultati e le classifiche del girone 1 e del girone 2.

PRIMAVERA 1

Programma 1ª giornata:

Venerdì 14 settembre ore 15: INTER-CAGLIARI; ore 17: NAPOLI-MILAN. Sabato 15 settembre ore 11: ROMA-SASSUOLO; ore 13: JUVENTUS-SAMPDORIA; ore 15: PALERMO-TORINO, UDINESE-EMPOLI. Domenica 16 settembre ore 12: GENOA-ATALANTA. Lunedì 17 settembre ore 15.30: CHIEVO-FIORENTINA.

PRIMAVERA 2

Programma 1ª giornata Gruppo A:

Sabato 15 settembre: BOLOGNA-SPAL, CARPI-CITTADELLA, CREMONESE-VENEZIA, PADOVA-VERONA, PARMA-BRESCIA, SPEZIA-SALERNITANA.

Programma 1ª giornata Gruppo B:

Sabato 15 settembre: BENEVENTO-FROSINONE, COSENZA-LIVORNO, CROTONE-LECCE, FOGGIA-LAZIO, PERUGIA-ASCOLI. Riposa: PESCARA.