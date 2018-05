Cambiasso ai Mondiali: sarà assistente di Pekerman nella Colombia

Nuova avventura per l'ex Inter Esteban Cambiasso, che volerà in Russia per assistere Josè Pekerman sulla panchina della Colombia.

Una nuova entusiasmante avventura aspetta Esteban Cambiasso in vista dei prossimi Mondiali: l'ex centrocampista di Inter e Real Madrid volerà in Russia per assistere Josè Pekerman sulla panchina della Colombia.

Il mediano classe '80 ha appeso le scarpe al chiodo nel 2017 dopo l'ultima esperienza all'Olympiacos ed è stato chiamato dal connazionale Pekerman per la prima grande esperienza in panchina in un torneo di grande prestigio come la Coppa del Mondo.

Cambiasso sarà dunque l'assistente dell'allenatore dei Cafeteros nella spedizione russa: con la formazione sudamericana affronterà Giappone, Polonia e Senegal in un girone difficile e molto equilibrato.