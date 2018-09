Cambia il logo del Barcellona: sarà un'evoluzione di quello attuale

Il Barcellona ha deciso di aggiornare il suo logo: si tratta di un restyling per soddisfare le nuove esigenze digitali.

Quello del Barcellona è certamente uno dei loghi più conosciuti al mondo. Da sempre infatti campeggia sulle maglie di quella che è una delle squadre più importanti del pianeta e, a partire dalla prossima stagione, sarà leggermente diverso da come siamo abituati a vederlo.

La Giunta Direttiva del club catalano, ha infatti deciso di modificare quello stemma che l’ultima volta fu aggiornato nel 2002. Il logo fondamentalmente non cambierà, visto che continuerà a rappresentare la città di Barcellona, la Catalogna e i colori azulgrana, ma si è optato per un restyling al fine di soddisfare le nuove esigenze digitali.

Come riportato dal Barça infatti, il nuovo logo garantisce una maggior capacità di riproduzione su media come quelli digitali che sono sempre più importanti al giorno d’oggi, tuttavia si è voluto non andare a snaturare quelli che da sempre sono i suoi tratti distintivi.

Esta es la propuesta de evolución del escudo del Barça

Se someterá a la aprobación de los socios en la próxima Asamblea.

pic.twitter.com/7jiYiQ5cGj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 settembre 2018

Rispetto allo stemma ufficiale, la forma resta intatta, scompare l’acronimo FCB, le bande blaugrana passano da sette a cinque diventando più facilmente visibili, vengono meno i contorni neri e viene garantita una maggiore armonia oltre che una maggiore luminosità.

L’aggiornamento del logo comporta una modifica a livello statutario e, dopo aver già ottenuto l’approvazione della Giunta Direttiva, la palla adesso passerà ai soci del Club che dovranno approvarlo in assemblea il prossimo 20 ottobre. Qualora dovesse arrivale la ratificazione, il nuovo stemma verrà utilizzato a partire dalla stagione 2019/20.