Calciomercato Inter, Brozovic e Murillo possono raggiungere Mancini allo Zenit

Lo Zenit di Roberto Mancini potrebbe fare spesa all'Inter: il tecnico sarebbe ben lieto di allenare nuovamente Brozovic e Murillo.

"Chi prende i giocatori dell'Inter fa un vero affare". Con questa frase, risalente a qualche settimana fa, Roberto Mancini si era riferito alla rosa della sua ex Inter, abbandonata a pochi giorni dall'inizio del campionato per divergenze sul contratto con la società che si sono rivelate irreparabili.

Un assist ad un club che vuole vendere per reinvestire e tornare competitivo per quegli obiettivi che gli competono: il tecnico jesino ha messo gli occhi su più di uno dei suoi ex giocatori che potrebbero seguirlo allo Zenit in un'avventura iniziata appena pochi giorni fa.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', uno dei pupilli di Mancini è sicuramente Jeison Murillo: il difensore colombiano ha vissuto una delle migliori annate proprio sotto la gestione del 'Mancio' nella prima parte della stagione 2015/2016, quando ha formato una coppia quasi impenetrabile con Miranda.

Murillo era finito nel mirino dello Zenit già un'estate fa ma la sua volontà di restare a Milano (nonostante fosse in ballo uno scambio con Garay) ha fatto il resto. Ora però la situazione è notevolmente cambiata, complice la presenza in Russia del suo mentore.

A Mancini piace anche Marcelo Brozovic, uno dei giocatori maggiormente indiziati a partire da Milano: nel suo contratto è presente una clausola da 50 milioni che però, in virtù del suo rendimento in calo, potrebbe anche essere sostituita da una valutazione di 25-30 milioni che permetterebbe comunque ai nerazzurri di mettere a segno un'ottima plusvalenza.

Da non escludere nemmeno il profilo di Andrea Ranocchia, che in estate tornerà all'Inter dopo l'esperienza in prestito all'Hull City, conclusasi con la retrocessione in Championship dei 'Tigers'.