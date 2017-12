Calciomercato, Vucinic può tornare in Italia: è il sogno del Foggia

09:19 Condividi Chiudi

Il Foggia sogna il ritorno di Vucinic in Italia, l'attaccante che ha vinto tre Scudetti con la Juventus però vorrebbe chiudere la carriera a Lecce.

Il calciomercato di gennaio potrebbe regalare una clamorosa operazione amarcord. Secondo 'Il Corriere dello Sport' infatti il Foggia starebbe pensando a Mirko Vucinic.

L'attaccante montenegrino, anni 34, dopo la fine della sua avventura nel campionato arabo con l'Al Jazeera è stato contattato dal direttore sportivo rossonero Luca Nember.

ALE & MATI e loro idolo DYBALA Un post condiviso da Mirko Vucinic (@mirkisa) in data: Ott 27, 2017 at 10:39 PDT

Quello di Vucinic in Italia sarebbe un ritorno davvero clamoroso dato che nel nostro Paese ha già vestito le maglie di Juventus, Roma e soprattutto Lecce.

Proprio in Puglia infatti è iniziata la carriera italiana di Vucinic che non ha mai nascosto l'intenzione di chiudere indossando la maglia giallorossa del Lecce.

Vucinic ha giocato con i salentini dal 2000 al 2006 collezionando 117 presenze e 37 goal tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Ora però il Foggia starebbe seriamente tentando il montenegrino proponendogli di tornare a pochi chilometri da dove tutto è iniziato.

In Italia Vucinic ha vinto tre Scudetti con la Juventus di Antonio Conte nella quale per le prime due stagioni è stato titolare inamovibile. Poi l'addio e il trasferimento dall'altra parte del mondo anche se Vucinic è rimasto molto legato ai colori bianconeri come testimonia la recente visita agli ex compagni in ritiro dove i suoi figli hanno incontrato il loro idolo Dybala.