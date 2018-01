Calciomercato Verona: ufficiale l'arrivo dal Newcastle di Aarons

Il Verona ha preso in prestito dal Newcastle l'attaccante classe 1995 Rolando Aarons.

Dopo aver ceduto Pazzini al Levante, il Verona rinforza il reparto d'attacco a disposizione di Pecchia con l'attaccante esterno classe 1995 del Newcastle Rolando Aarons.

Questo il comunicato emesso dal club veneto: "L'Hellas Verona comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell'attaccante Rolando Aarons dalla società Newcastle United".

Nella stagione in corso coi bianconeri inglesi, e con Benitez come allenatore, ha collezionato solamente 4 presenze in Premier League. Il suo contratto con gli inglesi ha scadenza nel giugno del 2021. Indosserà la maglia numero 16.