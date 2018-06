Calciomercato Udinese, Pradè: "Musacchio potrebbe piacere"

Milan e Udinese potrebbero imbastire una trattativa di calciomercato. I rossoneri sarebbero sulle tracce di Jankto, i friulani su quelle di Musacchio.

In attesa di capire quale sarà la decisione definitiva della UEFA e quanto concreto è lo spettro di una mancata partecipazione alla prossima Europa League, il Milan sta lavorando al fine pianificare quella che sarà la sua campagna acquisti estiva.

Proprio a tal proposito, nelle scorse ore si è tenuto nella sede del club meneghino un incontro che ha visto protagonisti Massimiliano Mirabelli ed il nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Daniele Pradè.

Riservatezza assoluta sui nomi dei quali si è parlato, nel corso della giornata però, si sono intensificate le voci che vorrebbero il Milan sulle tracce di Jakub Jankto. Il centrocampista ceco potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la mediana di Gattuso, al momento però sarebbe ancora da trovare un’intesa. Al fine di poter rendere la strada più in discesa, nella trattativa potrebbe essere inserito Mateo Musacchio.

Approdato in rossonero un anno fa, il difensore argentino, che nella sua prima stagione italiana ha totalizzato 22 presenze complessive tra Campionato (15 gettoni) ed Europa League, sarebbe stato individuato dal club friulano come uno dei suoi principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato.

Una sorta di conferma è arrivata proprio da Daniele Pradè che, all’uscita da Casa Milan, intercettato da MilanNews, ha spiegato: “Se ci piace Musacchio? Potrebbe. Solo un saluto con Mirabelli”.