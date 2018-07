Calciomercato Udinese, Nicolas ufficialmente in prestito dal Verona

17:04 Condividi Chiudi

Il portiere brasiliano ex Verona approda alla corte della famiglia Pozzo in prestito con diritto di riscatto.

L'Udinese ha un nuovo portiere che metterà a disposizione di Velazquez. Parliamo dell'ex Verona Nicolas, il cui arrivo in prestito con diritto di riscatto è stato ufficializzato dalla società friulana.

Questo il comunicato emesso al riguardo: "E' brasiliano e proviene dalle fila dell'Hellas Verona, Nícolas David Andrade, il nuovo portiere classe 1988 dell'Udinese Calcio, che arriva in Friuli con la formula dell'acquisizione a titolo temporaneo per un anno con diritto di riscatto".

L'articolo prosegue qui sotto

Viene inoltre ripercorsa la sua esperienza nel campionato italiano: "Nicolas approda in Italia nel 2011, proprio nella società scagliera, dopo essere cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Atlético Mineiro, in Brasile. Dopo cinque anni di militanza in Serie B esordisce nella massima serie nella passata stagione, collezionando con la società di Verona 37 presenze tra Campionato e Coppa Italia".

Nella stagione 2017-2018 con l'Hellas Nicolas ha collezionato in Serie A un totale di 36 presenze (con 71 goal subiti).