Calciomercato Udinese: è ufficiale, Lasagna rinnova fino al 2023

L’Udinese ha annunciato l’accordo con Kevin Lasagna per il rinnovo del contratto. La firma nel giorno della prima chiamata in Azzurro.

Quella del 9 ottobre 2018 è una giornata che Kevin Lasagna non dimenticherà facilmente. Dopo la prima chiamata in Azzurro, quella per le sfide con Ucraina e Polonia, è infatti arrivato anche il rinnovo con l’Udinese.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A confermare il trovato accordo tra le parti, è stato lo stesso club friulano attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Il Direttore Generale Franco Collavino e il Responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè annunciano il prolungamento di contratto dell'attaccante classe '92, Kevin Lasagna. Fresco di convocazione in azzurro, Kevin firma per l'Udinese Calcio fino al 2023, forte delle sue 41 presenze e 15 gol messi a segno tra Campionato e Coppa Italia indossando questi colori”.

Una giornata da incorniciare per Kevin Lasagna

Prima la convocazione in e ora il rinnovo fino l 2023 in

"Stasera farò fatica a prendere sonno"

CI CREDIAMO!!!

https://t.co/IDa2F5pzY0 pic.twitter.com/Mjuha9EkNl — Udinese Calcio (@Udinese_1896) 9 ottobre 2018

Lasagna, sempre attraverso il sito dell’Udinese, non ha nascosto la sua soddisfazione: “Questa è sicuramente una giornata che mi rimarrà dentro per un po', è un'emozione grossa, due segni di fiducia grandissimi. Da un lato una convocazione che è sicuramente merito dell'Udinese, del lavoro che faccio qui. E' un premio per quanto di buono ho fatto con questi colori, un sogno che si realizza e che avevo fin da bambino. La chiamata è arrivata oggi nel primo pomeriggio: ero a Mantova e sono subito corso a Udine per prendere le scarpe. Dall'altro lato un rinnovo di contratto, fino al 2023, che era già nell'aria da qualche settimana, ma che giunge proprio in questa giornata così importante. Stasera farò davvero fatica ad addormentarmi”.

L'articolo prosegue qui sotto

Esploso nel Carpi nell'annata 2014/15, Lasagna dopo essersi imposto sia in Serie B che in Serie A proprio con la maglia biancorossa, fin dal suo approdo in Friuli si è dimostrato essere un giocatore fondamentale per l’Udinese, tanto da essersi guadagnato in breve tempo i gradi di vice capitano.

Nel corso di questo primo scorcio di stagione, ha già totalizzato 8 presenze in campionato condite da un goal, più una in Coppa Italia.