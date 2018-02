Calciomercato: Troianiello riparte dal Fano

Il Fano (Serie C) ha ufficializzato il tesseramento di Gennaro Troianiello: il centrocampista si era svincolato dalla Sambenedettese.

Dopo la Sambenedettese, ecco il Fano. Nuova avventura per Gennaro Troianiello, 'idolo social', che alla soglia dei 35 anni si rimette in gioco restando nelle Marche e sempre in Serie C.

Questo l'annuncio del club: "L’ Alma Juventus Fano 1906 comunica l’ingaggio del calciatore Gennaro Troianiello che nella giornata di oggi ha firmato un contratto fino alla fine dell’anno per la società granata. L’ attaccante napoletano, da poco svincolato dalla Sambenedettese, si metterà infatti a disposizione del tecnico Oscar Brevi già da oggi".

Troianiello, come ricorda il Fano nella sua nota ufficiale, "nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia della Sambenedettese e in passato ha collezionato 14 presenze nel Verona, poi promosso in A, e tra i cadetti ha speso gran parte della sua carriera indossando anche le maglie di Frosinone, Siena, Sassuolo, Palermo, Bologna, Salernitana e Ternana".

Il Fano, attualmente, occupa l'ultimo posto nel girone B a -4 dalla zona salvezza ed è reduce dal ko interno col Vicenza dell'ultimo weekend di campionato.