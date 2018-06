Calciomercato Torino, vicino N'Dong: 7.5M al Sunderland

Ibrahim N'Dong è vicino al trasferimento al Torino: al Sunderland andranno 7.5 milioni di euro per un giocatore in cerca di riscatto.

Il calciomercato del Torino deve ancora prendere quota ma qualcosa sembra stia iniziando a smuoversi: se per l'attacco è spuntato con prepotenza il nome di Simone Zaza, in rotta col Valencia, per il centrocampo ecco un nome completamente a sorpresa.

Trattasi di Didier Ibrahim N'Dong, 23enne gabonese in forza al Sunderland in Inghilterra: secondo 'Sky Sports' l'operazione sarebbe vicina alla conclusione con il versamento di 7.5 milioni di euro da parte dei granata nelle casse dei 'Black Cats'.

Per N'Dong si tratterebbe dell'occasione della carriera dopo una stagione caratterizzata da più ombre che luci: inizio al Sunderland con cui ha collezionato 18 gettoni in Championship fino a gennaio, prima del trasferimento in prestito al Watford in Premier dove non è mai riuscito a scendere in campo.

Il ritorno alla casa madre è stato inevitabile nonostante la retrocessione in League One, la terza divisione inglese. Una serie di promesse disattese nonostante nel 2016 furono necessari oltre 15 milioni di euro (trasferimento più costoso della storia del club) per strapparlo al Lorient dove si impose come uno dei giovani più interessanti.

Ora questo nuova opportunità in un campionato che non farà sconti in quanto a difficoltà: chissà che sia la volta buona per far sì che N'Dong possa tornare il talentuoso giocatore di un tempo.