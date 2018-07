Calciomercato Torino, ufficiale l'acquisto di Bremer

Il Torino ha annunciato sui suoi canali l'acquisto dall'Atletico Mineiro del difensore brasiliano Gleison Bremer: colpo da 5 milioni per i granata.

Il Torino piazza il colpo in difesa: il club granata ha ufficializzato infatti l'acquisto dall'Atletico Mineiro del difensore brasiliano Gleison Bremer.

"Il Torino Football Club - si legge nella nota ufficiale del Toro - è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dal Clube Atlético Mineiro il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer".

"Fisico possente, arcigno in marcatura, veloce e risoluto, - sottolinea il club del presidente Cairo - ha tutte le qualità per poter fare bene anche in un campionato estremamente competitivo come la serie A".

Classe 1997, Bremer ha disputato 2 stagioni con gli alvinegro, collezionando 23 presenze e 1 goal nella Serie A brasiliana.

Secondo 'Sky Sport', per assicurarsi le sue prestazioni il Torino ha versato 5 milioni di euro nelle casse della società brasiliana per assicurarsi le sue prestazioni, mentre il difensore centrale ha firmato un contratto quinquennale con i granata.