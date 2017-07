Calciomercato Torino, rilancio per Zapata: 17 milioni più bonus al Napoli

10:10 Condividi Chiudi

Il Torino vuole a tutti i costi Duvan Zapata: i granata avrebbero alzato l'offerta al Napoli fino a 17 milioni più eventuali bonus.

L'obiettivo del Torino per la prossima stagione è noto a tutti, l'ha ammesso anche Mihajlovic: i granata punteranno a tornare in Europa League, competizione che li ha visti protagonisti nella stagione 2014/2015, quando il sogno dei ragazzi all'epoca allenati da Ventura fu interrotto dallo Zenit agli ottavi di finale.

Per arrivare all'intento servirà almeno un'altra punta da affiancare a Belotti, destinato a rimanere almeno un'altra stagione in granata: l'obiettivo numero uno del ds Petrachi è Duvan Zapata, rientrato al Napoli dopo l'esperienza in prestito biennale all'Udinese.

I granata vogliono fortemente il colombiano, tanto da aumentare l'offerta al club partenopeo: come riportato da 'La Stampa', sarebbe salita a 16-17 milioni più eventuali bonus per un totale di quasi 20, esattamente la cifra richiesta da De Laurentiis.

Resta viva la suggestione El Shaarawy, anche se a frenare il presidente Cairo è l'elevato ingaggio che il 'Faraone' percepisce alla Roma, fuori dagli standard granata. Okaka sarebbe ben lieto di ritornare in Italia e l'ipotesi Torino non gli dispiacerebbe.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Acerbi è uno dei nomi sondati per rinforzare la difesa: il Sassuolo sa già che il giocatore dirà addio e cercherà di monetizzare il più possibile dalla sua cessione. La richiesta è di 15 milioni. Più difficile invece arrivare a Gianmarco Ferrari, rientrato in Emilia dopo l'ottima annata in prestito al Crotone.

L'alternativa più valida ad Acerbi è dunque Paletta del Milan, a cui piace Benassi che non è ancora stato dichiarato incedibile. Bonifazi rimarrà in granata, come confermato dal suo agente Michelangelo Minieri: "E' vero che lo Zenit lo ha cercato ma nei giorni scorsi abbiamo deciso di rinnovare fino al 2022 e questo ci rende più che felici".

L'articolo prosegue qui sotto

Per il centrocampo c'è da registrare l'interesse per Imbula, che lo Stoke valuta non meno di 15 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta da Cairo. Occhio anche a Donsah, in uscita dal Bologna che chiede almeno 5 milioni per il suo cartellino.