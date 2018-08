Calciomercato Torino: Ljajic verso la Turchia, Niang aspetta la Ligue 1

15:06 Condividi Chiudi

Il Torino continua a puntare su Iago Falque. Mentre Ljajic è conteso tra Besiktas e Fenerbahce; Niang aspetta la Ligue 1 con Bordeaux o Rennes.

Il calciomercato del Torino non è ancora finito, o quantomeno quello in uscita promette ancora qualche squillo. I giocatori coinvolti in due possibili uscite sono Adem Ljajic e M'Baye Niang.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Entrambi i giocatori sono ai margini della rosa in questo momento, e per questo la società sta ascoltando tutte le offerte, cercando di piazzarli a titolo definitivo e non in prestito.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Adem Ljajic va verso la Turchia, con il duello tra Besiktas e Fenerbahce: una di queste due squadre, al netto di sorprese, sarà la sua prossima squadra.

M'Baye Niang vuole andare invece in Ligue 1, dove potrebbero farsi sotto il Bordeaux ed il Rennes; al momento l'unica offerta ufficiale è quella del Leganes.

In tutto questo Iago Falque non lascerà il Torino, visto che rappresenta un punto imprescindibile per Walter Mazzarri.