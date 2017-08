Calciomercato Torino, frenata del Monaco su Belotti: clausola troppo alta

Il Monaco, che sta per cedere Mbappè al PSG, avrebbe frenato su Belotti ritenendo troppo alta la clausola da 100 milioni di euro del Torino.

Andrea Belotti sembra destinato a restare al Torino, almeno per questa stagione. Dopo il Milan infatti anche il Monaco si sarebbe spaventato davanti alle richieste del presidente Cairo ed è pronto ad abbandonare la pista.

In particolare, secondo quanto scrive 'La Gazzetta dello Sport', il club del Principato riterrebbe troppo alta la clausola da 100 milioni di euro e non sarebbe neppure disposto a spenderne 80. Cifra fuori dalla politica adottata dal Monaco, abituato a comprare a poco per rivendere a tanto.

Ecco allora che per sostituire Mbappè, sempre più vicino al trasferimento al PSG per circa 140 milioni di euro, i monegaschi avrebbero individuato due alternative decisamente più a buon prezzo rispetto a Belotti.

La prima porterebbe a Diego Costa che potrebbe lasciare il Chelsea per 'soli' 40 milioni di euro, ma promesso sposo dell'Atletico Madrid. Anche se gli ottimi rapporti tra Mendes e il Monaco potrebbero favorire la trattativa.

La seconda invece è rappresentata dal giovane Dolbert, valutato dall'Ajax circa 50 milioni di euro. Comunque almeno 30 in meno di Belotti.

Il Torino al momento in ogni caso non chiude del tutto le porte al Monaco, mentre Belotti aspetta un'eventuale offerta che potrebbe portare a un accordo sulla base di un ingaggio da 7-8 milioni a stagione.