Calciomercato Sampdoria, Ferrero: "Torreira va via, Giampaolo resta"

Massimo Ferrero a tutto mercato: "È arrivata l'ora che Torreira spicchi il volo, tutti gli altri rimarranno. Giampaolo resta, rinforzerò la squadra".

Al termine del campionato manca ancora una giornata ma le ambizioni della Sampdoria sono state già bloccate da tempo: sfumato l'obiettivo Europa League, ai blucerchiati non resta che pensare alla prossima stagione, che potrebbe regalare delle sorprese.

A partire dall'addio di Lucas Torreira, confermato dal presidente Massimo Ferrero che ha parlato alla stampa dopo l'incontro con i dirigenti Pradé e Osti: "Rimarranno entrambi. Per Torreira credo sia giunta l'ora di spiccare il volo, mentre gli altri rimarranno. Stiamo lavorando alla permanenza di Zapata e Praet, il nostro è uno dei club più bravi a far emergere i giovani: non è un caso che poi li vendiamo a big inglesi e tedesche".

Resterà anche mister Marco Giampaolo nonostante le sirene provenienti da Napoli: "Sulla nostra panchina ci sarà ancora lui. Io non mi intendo molto di calcio ma so analizzarlo: ho capito che questa rosa va rinforzata in alcuni reparti e lo farò".

Sui cori anti-Napoli della curva blucerchiata: "I tifosi devono sapere che a loro voglio molto bene, quando parlo di 'scappati di casa' non devono offendersi perché c'è una differenza tra i disturbatori e quelli che vengono allo stadio solo per guardare la partita. Questi ultimi non amano il calcio e non sono tifosi: per me questo sport è divertimento e per questo ho lottato per eliminare la tessera del tifoso".

Chiusura dedicata alla nomina di Roberto Mancini come nuovo ct della Nazionale: "Ritengo che si tratti di una scelta giustissima: il 'Mancio' è sempre il 'Mancio'".