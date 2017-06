Calciomercato Roma, Zenit su Fazio: richiesta di Mancini

Roberto Mancini cerca rinforzi per il suo Zenit e vorrebbe portare Federico Fazio in Russia. Difficile che la Roma accetti di privarsi dell'argentino.

La Roma farà bene a drizzare le antenne. Secondo il 'Corriere dello Sport', Roberto Mancini ha messo gli occhi su Federico Fazio. L'allenatore jesino, fresco di approdo in Russia, sembra intenzionato a 'fare la spesa' nel nostro campionato.

A caccia di rinforzi per il suo Zenit, Mancini considera Fazio come un elemento perfettamente in grado di integrarsi col suo tipo di gioco. Nei piani del 'Mancio', il 30enne argentino - che è stato convocato dal nuovo ct Sampaoli al posto dell'infortunato Mascherano per le gare contro Brasile (battuto 1-0) e Singapore - diventerebbe il nuovo leader della difesa.

Non a caso, Fazio viene soprannominato 'Comandante' per il suo carisma e le sue doti caratteriali. Il centrale della Roma arriva da un'ottima prima stagione italiana. Sbarcato in Serie A in prestito oneroso dal Tottenham, ha convinto la società a riscattarlo (in cambio di 3,2 milioni di euro) a suon di belle prestazioni.

Al suo primo campionato in giallorosso, Fazio ha collezionato 37 presenze - di cui 35 da titolare - con 2 goal e un assist all'attivo. Difensore duro ma corretto, è stato ammonito soltanto in tre occasioni.

Difficilmente la Roma accetterà di privarsi di lui: stesso discorso per Manolas, del quale è atteso a breve il rinnovo. Nella difesa capitolina il più vicino alla partenza è senz'altro Antonio Rudiger, che dovrebbe accasarsi all'Inter. Altre cessioni eccellenti, almeno nel pacchetto arretrato, non dovrebbero essercene.