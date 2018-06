Calciomercato Roma, visite mediche già effettuate per Mirante

Antonio Mirante sarà un nuovo giocatore della Roma. Il portiere si è sottoposto in giornata alle visite mediche presso Villa Stuart.

La Roma si conferma una delle società più attive in assoluto in questa prima fase della sessione di calciomercato estiva e, in attesa di capire come si evolverà la situazione legata ad Alisson, si è assicurata un estremo difensore di sicuro affidamento: Antonio Mirante.

In attesa dell’ufficialità che decreti la chiusura totale della trattativa con il Bologna (che dovrebbe prevedere anche il trasferimento in rossoblù di Skorupski), il portiere classe 1983 si è sottoposto nella mattinata di giovedì, alle visite mediche di rito.

Mirante è arrivato a Villa Stuart verso le ore 12.00 per compiere l’ultimo step prima della firma sul contratto che lo legherà a alla Roma. Intanto ha già sfoggiato la sua sciarpa della compagine capitolina e pronunciato le prime brevi parole da giocatore giallorosso: “Sono felice per questa nuova avventura”.

Mirante, classe 1983, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma e appunto Bologna, prima di approdare nella capitale.