Calciomercato Roma, su Nzonzi piombano anche PSG e Monaco

La Roma resta in pole per Steven Nzonzi, anche se con il Siviglia ballano ancora 5 milioni. Intanto dalla Francia arrivano Monaco e PSG.

La Roma continua ad inseguire Steven Nzonzi per chiudere al meglio la finestra estiva di calciomercato. Monchi tratta ad oltranza con il Siviglia per il centrocampista francese, ma potrebbe esserco da oggi un'insidia in più.

Secondo quanto riportato da 'France Football', infatti, sul giocatore campione del mondo sarebbero piombate anche le francesi PSG e Monaco. Nzonzi potrebbe essere il sostituto di Rabiot tra i parigini (se dovesse partire) e il rimpiazzo dei già partiti Fabinho e Moutinho nel Principato.

Intanto la Roma resta comunque in vantaggio su tutti. Monchi è tornato da Siviglia e adesso è pronto a fare il punto a Eusebio Di Francesco. Con la squadra andalusa ballano ancora cinque milioni però: la richiesta è 30, l'offerta è 25.

Secondo 'Il Messaggero' potrebbe già essere domani a giornata decisiva in un senso o nell'altro la deadline. Per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore, invece: N’Zonzi ha detto sì al quadriennale da 3 milioni più premi offertogli dalla Roma (per complessivi 3,5 milioni di stipendio).