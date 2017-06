Calciomercato Roma, si punta alla doppietta: nel mirino Ghezzal e Torreira

I giallorossi inseguono un doppio colpo: per l'attacco prende quota la pista Ghezzal, alternativa a Berardi, a centrocampo offerta per Torreira.

Con l'arrivo di Eusebio Di Francesco in panchina, la Roma ha iniziato a tessere le trame per i primi innesti sul calciomercato. Vista la probabile cessione di Mohamed Salah al Liverpool, con i soli Dzeko, El Shaarawy e Perotti a comporre il reparto offensivo giallorosso al momento, la priorità assoluta è rappresentata dall'attacco.

Ancor prima di un vice Dzeko, il D.s. Monchi è alla ricerca di un esterno offensivo che rimpiazzi la partenza dell'egiziano. I nomi in ballo sono due: oltre a quello di Domenico Berardi del Sassuolo, pallino del nuovo allenatore giallorosso, nelle ultime ore, secondo 'La Gazzetta dello Sport', salgono le quotazioni di Rachid Ghezzal dell'Olympique Lione.

A differenza di Berardi, per il quale il Sassuolo chiede 40 milioni di euro, cifra valutata eccessiva dalla Roma, il franco-algerino si svincolerà il prossimo 30 giugno dal club di Aulas e potrà essere ingaggiato a parametro zero.

Dotato di grande corsa e in grado di giocare su entrambe le fasce e anche da trequartista, Ghezzal è il classico jolly offensivo che potrebbe tornare molto comodo a Di Francesco.

Intanto però la Roma fa sul serio anche per un innesto in mezzo al campo: i capitolini hanno infatti presentato un'offerta di 10 milioni di euro alla Sampdoria per il regista Lucas Torreira.

Paredes potrebbe infatti essere ceduto, e l'uruguayano se l'affare dovesse concretizzasse ricoprirebbe nella capitale il ruolo di vice De Rossi.

Una volta definiti i primi due acquisti, Monchi penserà alle fasce. Piacciono in tal senso l'olandese Rick Karsdorp del Feyenoord e il granata Davide Zappacosta.