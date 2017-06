Calciomercato Roma, Salah al Liverpool: accordo con 40 milioni di euro

E' sempre più vicino il trasferimento di Salah dalla Roma al Liverpool. I Reds hanno l'accordo col giocatore, ma i giallorossi vogliono 40 milioni.

L'avventura di Mohamed Salah alla Roma sta per finire. Ormai infatti manca solo l'ufficialità ma l'egiziano lascerà la Capitale per trasferirsi in Inghilterra, e più precisamente al Liverpool.

Salah ha raggiunto da tempo un accordo con i Reds, mentre manca ancora quello tra il Liverpool e la Roma anche se le parti secondo quanto riporta 'Sky Sport' dovrebbero risentirsi a breve per chiudere l'affare.

Nessuna conferma però sulle voci che arrivano dall'Egitto secondo cui sarebbero già state fissate le visite mediche dell'esterno in Inghilterra.

I giallorossi infatti non intendono fare partite Salah per meno dei 40 milioni di euro richiesti, cifra che permetterà alla Roma di aggiustare il bilancio e operare sul mercato in entrata.

Per sostituire Salah il nome più caldo in queste ore è quello di Ghezzal, che si svincolerà dal Lione il 30 giugno e dunque arriverebbe a costo zero. Resta in piedi anche la pista che porta a Berardi, pupillo del nuovo tecnico Di Francesco.