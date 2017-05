Calciomercato Roma, per la difesa spunta Izzo del Genoa

La Roma ha messo nel mirino Armando Izzo, pallino del ds Monchi: il difensore del Genoa è attualmente squalificato per la vicenda calcioscommesse.

L'ultimo successo sulla Juventus ha quantomeno rinviato la festa Scudetto dei bianconeri e tenuto in vita le speranze della Roma di vincere, in maniera clamorosa, uno Scudetto che manca dal 2001: ipotesi difficile, anche se crederci è d'obbligo.

Anche se il titolo non dovesse alla fine arrivare, il compito del nuovo ds Monchi sarà quello di mantenere la competitività della squadra anche nella prossima stagione, a prescindere da chi sarà l'allenatore (Spalletti è sempre più vicino all'addio).

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nel mirino del dirigente spagnolo è finito il difensore del Genoa, Armando Izzo, già seguito ai tempi del Siviglia quando, si racconta, trovò un accordo per lui per il trasferimento in Liga.

A mettere il bastone tra le ruote ai giallorossi sarebbe potuta essere la squalifica di 18 mesi ricevuta dal difensore campano in merito alla vicenda calcioscommesse: oggi però è arrivata la riduzione a 6 mesi che permetterà ai capitolini di agire con maggiore libertà in tal senso.

Ad aiutare la Roma potrebbe essere anche un'ipotetica retrocessione in Serie B del Genoa che, nell'ultimo turno di campionato, sarà di scena proprio all'Olimpico contro De Rossi e compagni: in caso di discesa nella categoria cadetta, la cessione di Izzo sarebbe quasi scontata.