Calciomercato Roma, Nzonzi arrivato in Italia: 32 milioni al Siviglia

Steven Nzonzi è prossimo a diventare un giocatore della Roma: affare chiuso nella notte col Siviglia per 32 milioni, il francese è già in Italia.

Il mercato della Roma si chiude (fatto salvo ancora un esterno d'attacco come Bailey o Taison) con il grande colpo a centrocampo: da tempo si parlava di Steven Nzonzi come primo obiettivo di Monchi e nella notte i giallorossi hanno finalmente trovato l'accordo col Siviglia per il trasferimento a titolo definitivo del francese campione del mondo.

Secondo quanto riferisce la 'Gazzetta dello Sport', i due club si sono accordati per un affare da circa 32 milioni, bonus inclusi, con una parte fissa tra i 28 e i 30 milioni. Una cifra inferiore all'importo della clausola di rescissione (35M), ma comunque superiore alla precedente offerta di 25.

I buoni rapporti di Monchi con il Siviglia hanno sicuramente facilitato il corso di un'operazione delicata e molto lunga. Nzonzi, che a Roma guadagnerà 3 milioni più bonus a stagione, è arrivato nel primo pomeriggio di martedì nella Capitale. Ad attenderlo a Ciampino alcune decine di tifosi giallorossi che per lui hanno intonato cori, riservandogli un’accoglienza estremamente calorosa. Il prossimo step prevede le visite mediche di rito presso Villa Stuart che precederanno la firma sul contratto che legherà il centrocampista campione del mondo alla Roma.

Giocatore fortissimo fisicamente e dotato di buon senso della posizione: va a completare una mediana giallorossa con caratteristiche molto diverse dagli altri giocatori di Di Francesco.