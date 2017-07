Calciomercato Roma, Nastasic pronto a tornare in A: tanta sfortuna tra City e Schalke

La Roma si avvicina all'ex Fiorentina, Matija Nastasic: deludente al Manchester City, ha subito un grave infortunio con lo Schalke 04.

E' Matija Nastasic il prescelto dalla Roma per sostituire Antonio Rudiger, ceduto al Chelsea per 35 milioni. Insieme a Moreno dovrebbe essere lui, a meno di ribaltoni di calciomercato, il prossimo acquisto giallorosso per la retroguardia di Di Francesco.

Il direttore sportivo giallorosso Monchi, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta lavorando per ridurre con lo Schalke 04 la distanza tra domanda ed offerta.

In molti se lo ricorderanno per il passato viola: Nastasic ha infatti giocato con la maglia della Fiorentina qualche anno fa, prima di essere ceduto al Manchester City e dunque allo Schalke 04. Soddisfazioni, poche: delusioni, tante.

DA FIRENZE A MANCHESTER

Acquistato dalla Fiorentina nel 2011 per 2,5 milioni di euro, dopo qualche panchina iniziale Nastasic diventa un giocatore fondamentale per i viola allenati da Delio Rossi nella stagione 2011/2012: il centrale serbo attira su di sè l'attenzione di grandi club italiani ed europei, concludendo la stagione italiana con 25 presenze e due reti.

E' bagarre per il suo acquisto, e mentre si discute sul suo futuro, scende in campo per le prime due gare della nuova annata: la sua seconda stagione alla Fiorentina però dura pochissimo, visto il prepotente inserimento del Manchester City. I Citizens lo portano in Premier il 31 agosto 2012 per 16 milioni di euro più il cartellino di Savic, altro serbo venduto a peso d'oro ai viola qualche annata dopo.

FLOP E PROBLEMI

Gioca regolarmente (trenta presenze nelle varie competizioni) durante la sua prima annata al Manchester City, senza infamia nè lode: è il titolare di Mancini, che crede comunque in lui per tutto l'arco della stagione, confermandolo per quella successiva.

Nel 2013/2014 giocherà decisamente meno, sopratutto per un problema al ginocchio che lo terrà fermo per tutta la seconda parte di stagione: qua cominciano i problemi fisici di Nastasic, che nonostante il lungo ko riuscirà comunque a vincere la storica Premier League firmata Dzeko-Aguero-Balotelli, nonchè la Coppa di Lega Inglese.

Al Manchester City subirà ulteriori stop che lo terranno fuori per il resto della sua esperienza col team britannico, terminata nel gennaio del 2015 con il prestito con diritto di riscatto allo Schalke 04.

MASSIMA SFORTUNA IN GERMANIA

Si inserisce bene nello Schalke 04, partendo titolare sin dal suo arrivo: concluderà la seconda parte dell'annata tedesca 2014/2015 saltando una sola gara, venendo riscatto in estate. Si riprende anche la maglia della Nazionale serba, giocando alcune gare valide per le qualificazioni a Euro 2016.

Alla seconda gara dell'annata 2015/2016, però, Nastasic piomba nuovamente nell'incubo infortuni: il classe '93 subisce la lacerazione del tendine d'Achille, che lo costringerà a rimanere ai box per un intero anno. Torna in campo dodici mesi dopo nella partita persa contro il Bayern Monaco 2-0, riuscendo a giocare nove gare consecutive di campionato tra settembre e dicembre.

Tra panchine, nuovi piccoli infortuni e squalifiche, Nastasic chiude con 22 presenze la stagione 2016/2017.

ERA IL NUOVO VIDIC

In Serbia era stato paragonato a Nemanja Vidic, colosso assoluto ai tempi del Manchester United. Ai tempi della Fiorentina sembraba poter seguire le orme del connazionale, ma i tanti infortuni subiti tra Schalke 04 e Manchester City ne hanno bloccato l'ascesa nell'olimpo dei difensori.

A Roma, senza i vari ko che l'hanno tormentato negli ultimi anni, può riprendere la strada di nuovo centrale serbo d'elite: del resto ha ancora 24 anni, partito giovanissimo dall'Italia. Cinque anni dopo può tornare in Serie A come post-Rudiger, Monchi avanza.