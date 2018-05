Calciomercato Roma: Monchi tenterà l'affondo col Benfica per Talisca

La Roma è fortemente interessata al talento brasiliano del Benfica Anderson Talisca, autore di due ottime stagioni in prestito al Besiktas.

Tra gli obiettivi di mercato della Roma per la prossima sessione estiva di calciomercato c'è sicuramente il brasiliano Anderson Talisca. Terminato il prestito biennale al Besiktas, non in grado di versare i 21 milioni di euro previsti per il suo riscatto, il giocatore farà ritorno al Benfica.

Viste le sue ottime prestazioni in terra turca (46 presenze e 19 goal nel 2017-2018, 33 presenze e 17 goal nel 2016-2017 e vittoria del titolo nazionale), la dirigenza portoghese, con la quale ha un contratto in scadenza nel giugno del 2020, è convinta di ricavare una somma di gran lunga superiore ai 30 milioni di euro.

Oltre ai giallorossi, che con il direttore sportivo Monchi nei prossimi giorni hanno intenzione di muovere dei passi importanti, c'è da segnalare l'interessamento da parte di più di una compagine di Premier League. Talisca è un classe 1994, che può giocare sia come trequartista che come seconda punta.