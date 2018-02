Calciomercato Roma, Monchi punta Kovacic: è il dopo De Rossi

La Roma da luglio, e in caso di qualificazione alla Champions, sarà più libera di operare sul mercato: il grande obiettivo è Kovacic del Real Madrid.

La Roma pensa in grande e, nonostante i problemi legati al Fair Play finanziario imposto dall'UEFA, lavora a un colpo per il calciomercato estivo.

L'obiettivo dei giallorossi, secondo 'Il Corriere dello Sport', è l'acquisto di un centrocampista di qualità e di spessore internazionale in grado di sostituire al meglio De Rossi. Profilo individuato in Kovacic del Real Madrid.

Il croato, che ha già giocato in Italia con la maglia dell'Inter, finora in Spagna non ha sfondato e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A ma resta da capire a quali condizioni sia disposto a liberarlo il Real.

In ogni caso prima di pensare agli acquisti la Roma entro il 30 giugno sarà probabilmente costretta a vendere un altro pezzo pregiato per risanare il bilancio e lavorare liberamente sul calciomercato in entrata. Sempre che la squadra centri almeno il quarto posto.

Senza qualificazione in Champions League infatti il nome di Kovacic resterebbe solo un sogno dato che gli introiti per la Roma sarebbero nettamente inferiori.

Intanto chi sembra più lontano dalla Capitale rispetto a qualche settimana fa è Milan Badelj. Il centrocampista, in scadenza con la Fiorentina a giugno, avrebbe infatti chiesto un ingaggio troppo alto per i parametri giallorossi che dunque hanno deciso di dirottare sul connazionale Kovacic. Il grande obiettivo della prossima estate è lui.