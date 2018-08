Calciomercato Roma, Monchi: "Gonalons al Siviglia in prestito"

Monchi conferma l’imminente trasferimento di Gonalons al Siviglia e promuove Olsen: “Grande atteggiamento, è pronto”.

Grande protagonista della sessione estiva di calciomercato, la Roma si presenta ai nastri di partenza del campionato con ambizioni importanti. Eusebio Di Francesco potrà infatti contare su un gruppo di giocatori importante e qualitativamente molto dotato, un gruppo del quale non farà però parte Maxime Gonalons.

Come è noto, la finestra di mercato è ancora aperta in Spagna e il centrocampista francese si appresta ad iniziare una nuova avventura al Siviglia.

A confermarlo è stato Monchi che, parlando ai microfoni di Sky, ha svelato: “Gonalons sta andando oggi a Siviglia e domani si sottoporrà alle visite mediche. Se tutto va bene sarà un prestito secco”.

Chi invece sarà una delle stelle della Roma in questa annata è Javier Pastore: “E’ un giocatore di qualità e i giocatori di qualità possono far bene in ogni ruolo. Si è preparato molto bene e il mister ha lavorato tanto con lui anche sulla sua testa”.

Tra i volti nuovi che proporrà la Roma in questa stagione c’è Robin Olsen: “Ha un grande atteggiamento, sta già cominciando a parlare un po’ l’italiano. Sostituire un portiere come Alisson non era facile, abbiamo cercato un elemento d’esperienza ed abbiamo scelto lui. E’ pronto, siamo rimasti sorpresi da come gioca con i piedi”.