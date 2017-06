Calciomercato Roma, Monchi gela l'Inter: “Rudiger non parte”

12:34 Condividi Chiudi

Il direttore sportivo della Roma fa il punto sul mercato in uscita: "Per Rudiger nessuna trattativa, abbiamo un'offerta inglese per Salah".

Sembrava vicinissimo il trasferimento di Antonio Rudiger all' Inter , ma le parole del direttore sportivo della Roma Monchi bloccano tutto. Il dirigente ha parlato poi anche della questione Mohamed Salah , che continua ad essere richiesto in Premier League.

Intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione di Di Francesco, Monchi spiega l'attuale situazione di Rudiger, per il quale sembrava esserci un accordo tra le parti: " Non c'è nessuna trattativa aperta per lui, ci sono zero possibilità che lasci la Roma".

Parole che gelano dunque le prospettive di acquisto della società nerazzurra, dove Spalletti sarebbe stato pronto a riaccogliere il suo ex difensore.

Anche sul fronte Salah la Roma vuole fare la voce grossa: " Abbiamo un'offerta inglese per lui, ma il prezzo lo facciamo noi. Vogliamo affidare a Di Francesco la migliore squadra possibile per raggiungere gli obiettivi".

Si era parlato inoltre della possibile cessione di Manolas, ma Monchi frena: "La Roma non è un supermercato, ma una squadra che lotta per il campionato e che rappresenta l'Italia in Europa. Il problema non è vendere, ma comprare male. Se qualcuno esce va sostituito, sappiamo in quali reparti la rosa deve essere rafforzata. Se acquistiamo un secondo portiere? Abbiamo Alisson, Skorupski e Lobont, siamo a posto così".

L'articolo prosegue qui sotto

Infine il capitolo Bruno Peres, sul quale Monchi vuole puntare: "Mi piace dai tempi del Torino, deve tornare a quei livelli e sono sicuro che con Di Francesco ci riuscirà".