Calciomercato Roma, Monchi a Montecarlo: incontro con Raiola per Kluivert

La Roma, che ha già piazzato i colpi Coric e Marcano, insiste per Kluivert junior. Monchi vola a Montecarlo dove incontrerà Raiola.

Dopo aver ufficializzato l'acquisto del giovane croato Coric dalla Dinamo Zagabria, e in attesa della firma dello svincolato Marcano, la Roma non ha intenzione di fermarsi e prova a piazzare il terzo colpo di un inizio di calciomercato scoppiettante.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' infatti Monchi sarebbe volato a Montecarlo per un viaggio di lavoro durante il quale incontrerà vari procuratori.

Tra questi è previsto un colloquio anche con Mino Raiola, agente tra gli altri di Justin Kluivert, giovane talento in rotta con l'Ajax e figlio dell'ex attaccante Patrick.

Kluivert junior in Italia piace anche all'Inter ma sulle sue tracce ci sono altri club di Premier League e Liga. Il ragazzo però preferirebbe trasferirsi in Italia o in Spagna e per questo Monchi proverà a capire i margini di manovra.

Lo stesso Kluivert d'altronde qualche giorno fa sembrava avere mandato un segnale social proprio alla Roma mettendo il like alla prima foto di Coric con la nuova maglia.

La trattativa comunque al momento si annuncia tutt'altro che facile per il direttore sportivo giallorosso. Dopo l'incontro di oggi con Raiola, forse, se ne saprà qualcosa di più.