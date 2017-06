Calciomercato Roma, Manchester United su Nainggolan: 45 milioni

Assalto Manchester United a Nainggolan: 7,5 milioni all'anno. Lui vuole rimanere a Roma, ma sui social spaventa i tifosi: "Sto pensando a cosa fare".

In una conferenza stampa di qualche tempo fa, Luciano Spalletti esaltò pubblicamente Radja Nainggolan: "Se mi aveste chiesto quanto vale, vi avrei risposto: 'Quanto Pogba'". E a quanto pare sembra pensarlo anche José Mourinho, che dopo aver preso il francese ha messo gli occhi anche sul belga.

Interesse non nuovissimo, ma dettagliato dalla 'Gazzetta dello Sport': il Manchester United ha offerto alla Roma una cifra dai 40 ai 45 milioni e al giocatore un contratto da 7 milioni e mezzo all'anno. Roba da far tremare le gambe, e che potrebbe far vacillare le certezze dell'ex cagliaritano, che già la scorsa estate aveva rispedito al mittente l'interesse del Chelsea.

Ma se c'è una cosa che Nainggolan non farà, sarà chiedere alla Roma di lasciarlo andare. Il belga si trova benissimo nella Capitale, come ribadito all'ex compagno Szczesny durante la prima puntata dello show del polacco: "Rimanere qui è stata una scelta di vita".

Ecco perché la bilancia sembrerebbe pendere più verso il rinnovo di un contratto che scade nel 2020 che verso una nuova avventura. Anche se le parti non sono al momento così vicine come si potrebbe pensare: la Roma offre a Nainggolan 4 milioni bonus compresi, lui ne vorrebbe 4 netti più bonus. In programma un nuovo incontro tra l'agente e il ds Monchi.

Thinking about what to do?? Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radjaclanainggolan) in data: 26 Giu 2017 alle ore 05:54 PDT

Certo, poi ci sono i famosi post sui social a mettere apparentemente a repentaglio ogni certezza. Come quello pubblicato ieri su Instagram da un Nainggolan rilassato in piscina con tutta Ibiza davanti a sé: "Sto pensando a cosa fare".

Needed it... avevo bisogno di quello... @shelldstylist Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radjaclanainggolan) in data: 26 Giu 2017 alle ore 07:51 PDT L'articolo prosegue qui sotto

Nel post successivo, resosi conto che il suo messaggio sarebbe potuto apparire più che mai equivoco, Nainggolan ha poi corretto il tiro spiegando di essere concentrato sul taglio dei capelli: "Avevo bisogno di quello...". Ma la pista Manchester United rimane viva: toccherà a lui, rinnovando, spazzarla via.