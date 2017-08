Calciomercato Roma, Mahrez pressa il Leicester: vuole solo la Lupa

09:52 Condividi Chiudi

La Roma aspetta la risposta del Leicester alla sua ultima offerta per Riyad Mahrez, intanto l'algerino spinge al massimo per approdare in giallorosso.

Il Ds della Roma Monchi è stato chiarissimo nella sua ultima conferenza venerdì scorso, in occasione della presentazione di Kolarov: il club giallorosso ha fatto per Riyad Mahrez uno dei massimi sforzi economici della sua storia ed ora aspetta la risposta del Leicester all'ultima, non più innalzabile, offerta presentata.

I 35 milioni offerti per l'esterno offensivo - 32 di parte fissa, più 3 di bonus - sono considerati quasi oltre il valore di mercato del giocatore e nessun ulteriore rilancio sarà fatto, pur trovandosi ora i giallorossi abbastanza scoperti quanto ad alternative: c'è sempre da sostituire Salah, le varie piste Cuadrado e Schick sembrano ormai sfumate o comunque ora difficili, il nome di Quincy Promes dello Spartak Mosca (valutato 25 milioni) non è esattamente quello che si aspettano i tifosi.

La Roma ha dato un altro paio di giorni al Leicester per rispondere, ponendo Ferragosto come deadline. La variabile che potrebbe aiutare la causa giallorossa la svela 'Il Tempo', secondo il quale - dopo le parole pubbliche dei giorni scorsi, "vorrei parlare con la Roma, ma non posso fino a quando il Leicester non accetta un’offerta" - da ieri Mahrez ha alzato la voce in privato col club, provando a esporsi come mai prima per forzare la cessione.

Del resto, i tifosi delle 'Foxes' stanno comprensibilmente vivendo la vicenda come un tradimento da parte del giocatore e lo attaccano sui social, facendo ulteriormente il gioco della Roma. Parallelamente, Monchi continua a lavorare anche per un difensore centrale, ma la voce che porta a Jerome Boateng, non esattamente felice al Bayern Monaco con Ancelotti, sembra non avere un reale fondamento. Lavori ancora in corso a Trigoria.