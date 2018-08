Calciomercato Roma, l'agente di Pavon fa muro: "Nessuna chance"

La Roma ha messo nel mirino Pavon del Boca Juniors, l'agente del calciatore nega ogni possibiltà di portarlo in giallorosso. Ore decisive per N'Zonzi.

Lo sgarbo rifilato da Malcom alla Roma , con l'attaccante brasiliano che è volato a Barcellona quando l'affare coi giallorossi era stato già chiuso, non ha fatto andare nel panico il direttore sportivo dei capitolini: Monchi, infatti, ha subito sondato altre piste, come quelle che portano a Bailey del Bayer Leverkusen o Neres dell'Ajax , ma Suso del Milan e quella già battuta di Berardi del Sassuolo .

Secondo il 'Corriere dello Sport', però, c'è u n'idea nuova che è stata presa in forte considerazione dal ds giallorosso: Cristian Pavon . Il 22enne attaccante del Boca Juniors e dell'Argentina è elemento polivalente del reparto offensivo: ala destra di ruolo, sa giocare anche sul versante opposto e, all'occorrenza, si destreggia bene anche da centrale. La grande velocità, il dribbling, la capacità di fornire assist e di andare in goal in prima persona sono le caratteristiche di spicco del gioiello argentino.

Pavon ha una clausola rescissoria di circa 31 milioni di euro che, però, il presidente del Boca ha già fatto sapere che intende aumentare. A tarpare le ali al club giallorosso, però, è arrivato un tweet dell'agente del calciatore argentino: " No way ".

" Nessuna possibilità ", questa la stringata dichiarazione affidata da Fernando Hidalgo al suo profilo Twitter e riferita al titolo odierno del 'Corriere dello Sport'. Chiusura totale quindi a un eventuale trattativa , per trovare un attaccante la Roma dovrà rivolgersi altrove.

Intanto, le prossime ore saranno decisive su un altro fronte: quello che porta al centrocampista Steven N'Zonzi del Siviglia . Il fresco Campione del Mondo con la Francia è da tempo nel mirino della Roma ma, per ragioni familiari, preferirebbe tornare a giocare in Inghilterra, dove dal 2009 al 2015 ha vestito le maglie di Blackburn e Stoke City.

Il calciomercato inglese terminerà però domani e se nessun club di Premier League si farà avanti ecco che Monchi farà la sua mossa: al Siviglia, club di cui Monchi è stato direttore sportivo prima di passare alla Roma, andrebbe una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro, bonus compresi, mentre per il giocatore ci sarebbe un quadriennale da 3 milioni netti a stagione.

L'alternativa a N'Zonzi è invece Diadie Samassekou, 22enne del Red Bull Salisburgo . Il centrocampista maliano ha il contratto in scadenza nel 2019, anche se con un'opzione per il rinnovo di un anno, e per questo la Roma non intende spendere più di 15 milioni di euro. N'Zonzi o Samassekou? Tutto si deciderà nelle prossime ore.