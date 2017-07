Calciomercato Roma: Kolarov alle visite, Nainggolan rinnova

Aleksandar Kolarov ha raggiunto la Roma a Boston per visite mediche e firma, a giorni il rinnovo di Nainggolan. E Pallotta lavora a quello di Manolas.

La Roma abbraccia Aleksandar Kolarov. Il serbo ha raggiunto i nuovi compagni a Boston, quartier giallorosso dell'International Champions Cup, dove si sottoporrà a visite mediche e firma sul contratto.

Affare concluso col Manchester City, a cui andranno 5 milioni più 1,5 di bonus: il mancino si legherà ai capitolini fino al 2020 con stipendio tra i 2 e i 3 milioni. Possibile che esordisca già nella prossima amichevole che vedrà gli uomini di Di Francesco sfidare il Tottenham.

Per un Kolarov che arriva, c'è anche un Radja Nainggolan pronto a giurare amore alla Roma: l'annuncio del rinnovo tra il belga e la Lupa secondo la 'Gazzetta dello Sport' è questione di giorni, addirittura di ore. Un modo per spazzar via le voci di mercato che vorrebbero il belga pronto a migrare verso altri lidi.

Lo stesso epilogo, i giallorossi vorrebbero si verificasse per Kostas Manolas: il greco sembrava pronto per lo Zenit, poi il dietrofront e un legame rinsaldato dal desiderio del difensore di non essere ceduto.

James Pallotta, che sta seguendo da vicino gli allenamenti della squadra negli USA, come fa sapere il 'Corriere dello Sport' sta ricucendo il rapporto con Manolas per giungere alla fumata bianca sul rinnovo.

L'ellenico chiede un ritocco dell'attuale ingaggio da 1,8 milioni, i dialoghi tra Monchi e l'agente del calciatore sono nuovamente 'caldi': la scadenza prevista nel 2019, presto potrebbe essere allungata.