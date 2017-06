Calciomercato Roma, Karsdorp atterrato a Fiumicino: "Sono contento"

Rick Karsdorp è arrivato in Italia: l'ormai ex terzino del Feyenoord è pronto a diventare a un giocatore della Roma. Oggi visite mediche e firma.

Rifiutata l'Inter per sposare il progetto della Roma, dopo l'accordo delle scorse ore Rick Karsdorp va di fretta. Tanto che il suo aereo è atterrato a Fiumicino con un quarto d'ora di anticipo rispetto all'orario previsto: non alle 9.10, ma alle 8.55.

Accompagnato dal padre, l'ormai ex terzino del Feyenoord è partito da Rotterdam alle 6.55: ad attenderlo a Fiumicino una schiera di tifosi della Roma, che con lui sperano di aver risolto i problemi che nella scorsa stagione - tra gli infortuni di Florenzi, l'incostanza di Bruno Peres e l'adattamento di Rüdiger - hanno caratterizzato la fascia destra della difesa giallorossa.

Maglietta rossa, pollice alzato a uso e consumo dei fotografi presenti, scatto davanti all'immagine del Colosseo presente nell'aeroporto e qualche dichiarazione di rito: "Sono contento di questa nuova esperienza. Forza Roma!".

Questi i primi momenti italiani di Karsdorp, che avrà davanti a sé una giornata particolarmente lunga: come noto, sono previste infatti già per oggi le visite mediche di Karsdorp, che si è recato a Villa Stuart. Solo in seguito l'olandese firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi 5 anni al club giallorosso.

Per convincere il Feyenoord dopo giorni e giorni di trattativa, la Roma ha accettato di sborsare una cifra non indifferente: 15 milioni di euro più bonus. Il secondo acquisto di Monchi, che due settimane fa aveva preso il messicano Hector Moreno, è lui.