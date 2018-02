Calciomercato Roma, il Santos chiede Bruno Peres

Il Santos, che ha già acquistato Dodò e Gabigol, sta pensando anche a Bruno Peres ma il brasiliano non vorrebbe lasciare la Roma.

L'avventura di Bruno Peres alla Roma potrebbe essere giunta al capolinea. Secondo quanto scrive 'Il Corriere dello Sport' infatti sul brasiliano ci sarebbe il forte interesse del Santos.

Il club paulista, che in questa sessione di calciomercato ha già acquistato Dodò dalla Sampdoria e Gabigol dall'Inter, vorrebbe assicurarsi anche Bruno Peres in prestito fino a dicembre del 2018 con diritto di riscatto.

Una soluzione che potrebbe essere gradita alla Roma, specie dopo lo spiacevole episodio di qualche settimana fa quando Bruno Peres aveva distrutto la sua Lamborghini ed era stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Al momento però il meno convinto dall'eventuale ritorno in Brasile è proprio Bruno Peres, che ha già giocato nel Santos dal 2012 al 2014 ma vorrebbe prendersi la sua rivincita con la maglia della Roma da qui a giugno.

Ecco perchè in queste ore è sbarcato nella Capitale Bernardo Silva, agente che cura gli interessi di Bruno Peres in Brasile, con l'obiettivo di capire le intenzioni del suo assistito e quelle della Roma.

I giallorossi d'altronde, in caso di cessione, non potrebbero più contare su un sostituto di ruolo per Florenzi e dovrebbero adattare uno dei centrali o promuovere il giovanissimo Devid Eugene Bouah.