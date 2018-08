Calciomercato Roma, il Marsiglia trova l'accordo con Strootman

L'Olympique Marsiglia insegue il colpo Kevin Strootman: accordo raggiunto col giocatore. Di Francesco ammette: "Trattativa in corso".

L'Olympique Marsiglia intende fare sul serio per il centrocampista della Roma Kevin Strootman. Il club francese, su input dell'allenatore Rudi Garcia, grande estimatore dell'olandese, è già passato dalle parole ai fatti.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Marsiglia ha infatti trovato l'accordo con Kevin Strootman, sulla base di 4,5 milioni netti a stagione (in giallorosso ne guadagna 3). Adesso la palla passa alla Roma, che deve trattare con i francesi.

L'OM avrebbe pronta un'offerta da 25 milioni di euro più bonus da presentare alla Roma per portare in Francia il giocatore. Il club giallorosso è stato informato dai francesi e sta valutando il da farsi quando a Trigoria arriverà la proposta economica.

Dopo aver consultato il tecnico Eusebio Di Francesco, che non considererebbe Strootman elemento imprescindibile della squadra ma un semplice titolare, Monchi sarebbe orientato ad accettare l'offerta del Marsiglia.

Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "Per Strootman c'è questa trattativa in corso, le parti stanno valutando la situazione. Pomeriggio lo vedrò per capire le sue intenzioni e il suo stato, ma nella mia testa è convocato, come ho fatto con Edin Dzeko a gennaio scorso. Il mio interesse è che tutti i giocatori abbiano la voglia e il desiderio di giocare per questa maglia. Detto ciò, ancora devo parlare con il giocatore faccia a faccia". Il giocatore è infatti regolarmente in campo nella rifinitura della Roma.

Rudi Garcia è pronto ad accoglierlo e a farne il perno del centrocampo dell'OM, e per questi motivi il giocatore è fortemente tentato. "Strootman? Ci servirebbe uno così", ha ammesso nei giorni scorsi l'ex tecnico giallorosso.

Il calciomercato francese chiuderà i battenti il 31, e gli ultimi giorni di agosto si prospettano roventi per la Roma: Strootman potrebbe cambiare maglia dopo 5 stagioni nella capitale.