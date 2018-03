Calciomercato Roma, il fratello di Alisson: "Via solo se vuole il club"

09:12 Condividi Chiudi

Il fratello di Alisson, Muriel Becker è stato intervistato da 'Il Corriere dello Sport': "Via solo se vuole la Roma. Real? Se ne occupa l'agente".

Prestazioni da leader assoluto, interventi da numero uno dei numeri uno: Alisson è sicuramente la sorpresa di questo campionato, dopo un anno passato in panchina alle spalle di Szczesny che ora è il secondo di Buffon alla Juventus.

Il portiere brasiliano della Roma ha saputo conquistarsi la fiducia di Di Francesco e l'apprezzamento dei grandi club europei, Real Madrid su tutti, alla ricerca di un estremo difensore che possa sostituire Keylor Navas: il mirino, giustamente, è finito sull'ex Internacional.

Intervistato da 'Il Corriere dello Sport' il fratello di Alisson, Muriel Becker, ha però frenato sull'interesse madrileno: "Di queste cose si occupa il suo manager, Ze Maria. Ma prima di parlare di questo c’è la Champions League. E c’è il Mondiale. Alla Roma sta bene. Lì si sente realizzato. Ehi, anche la Roma è una grande società".

Il futuro, almeno quello prossimo, sarà dunque giallorosso: "E’ difficile rispondere. Bisogna valutare tante cose prima di scegliere di cambiare vita: a Roma c’è anche la sua famiglia che è felice. E poi va considerata la riconoscenza. Alisson è grato alla società che l’ha seguito per molto tempo, ha investito sul suo talento e l’ha valorizzato: nel successo di Alisson c’è molto merito della Roma".

Via soltanto se la Roma decidesse di far cassa su di lui: "Di sicuro però non romperà con il club. Se andrà via, sarà perché conviene anche alla Roma. Di solito ai calciatori interessa solo guadagnare ma Alisson non è così. Quando era all’Internacional, gli stava scadendo il contratto. Tutti sapevano che sarebbe andato via ma lui accettò di rinnovare per far guadagnare qualcosa al suo club. E' il migliore al mondo? Sì, direi di sì: tecnicamente è perfetto".