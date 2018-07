Calciomercato Roma, il Chelsea sfida il Liverpool per Alisson?

21:24 Condividi Chiudi

Potrebbe essere in Premier League il futuro di Alisson. Il portiere della Roma piace al Liverpool, ma potrebbe inserirsi anche il Chelsea.

E’ considerato uno dei migliori portieri del pianeta e non è un caso che il suo sia uno dei nomi più caldi della finestra estiva di calciomercato. Reduce da una stagione straordinaria con la Roma, Alisson ha attirato su di se le attenzioni di alcuni tra i più importanti club europei.

Un nuovo modo di vedere la Serie A e la Serie B: scopri l'offerta!

Se nelle scorse settimane si è parlato soprattutto di Real Madrid, negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero l’estremo difensore brasiliano nel mirino del Liverpool.

L'articolo prosegue qui sotto

Quello dei Reds non è però l’unico club sulle tracce del giocatore della Roma ed anzi, come riportato da Sky, Alisson potrebbe essere una delle prime richieste fatte da Maurizio Sarri alla proprietà del Chelsea nel caso in cui dovesse partire Courtois.

Nei prossimi giorni si potrebbe quindi venire a creare un vero e proprio testa a testa tra Reds e Blues, con la Roma che, dal canto suo, sembra adesso disposta ad abbassare leggermente le sue pretese.

Se ad inizio mercato si parlava infatti di una valutazione da circa 80 milioni di euro, il club giallorosso è ora orientato a scendere a 70 milioni complessivi, una cifra più che sufficiente per tentare poi l’assalto ad Areola del PSG.