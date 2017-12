Calciomercato Roma: idea Berardi a fine anno, a gennaio si sfoltisce la rosa

La Roma prova a trattare con il Sassuolo per bloccare Berardi e farlo arrivare in estate. Intanto Emerson Palmieri ascolta le sirene del Liverpool.

Domenico Berardi, è inutile negarlo, ha deluso le aspettative nel corso degli ultimi due anni. Il giocatore del Sassuolo doveva spaccare il mondo con la maglia del Sassuolo, per poi compiere finalmente il grande salto verso una grande squadra. Ma niente di tutto questo si è avverato.

Tra molti problemi fisici, anche quest'anno Berardi ha segnato solo un goal e non ah convinto per niente né Bucchi né Iachini. Ma nonostante questo, come riporta 'Il Corriere dello Sport', la Roma continua a seguire con molto interesse il giocatore calabrese, anche e soprattutto per la presenza in panchina Eusebio Di Francesco.

E’ un’operazione molto difficile da realizzare a gennaio, perché la Roma non può ancora spendere liberamente e perché Squinzi tradizionalmente non lascia partire i calciatori a metà stagione ma si potrebbe definire nella sostanza in inverno per poi essere conclusa a giugno.

Berardi fa pressione per tornare da Di Francesco e lo stesso allenatore della Roma vorrebbe tornare ad allenare il suo pupillo, anche perché gioca in una posizione di campo dove i giallorossi sono abbastanza scoperti, dopo la partenza di Mohamed Salah che ancora non è stata rimpiazzata a dovere.

Intanto a gennaio la Roma potrebbe dedicarsi prima di tutto alle cessioni. Uno dei giocatori più richiesti è Emerson Palmieri, sul quale ci sono le rumorose sirene del Liverpool. L'italo-brasiliano al momento è chiuso da Kolarov e se dovesse arrivare un'offerta di circa 20 milioni, i giallorossi si metterebbero a tavolo per parlarne.

Il sostituto di Emerson Palmieri potrebbe essere Matteo Darmian, con il Manchester United che potrebbe essere anche convinto da un prestito con diritto di riscatto, formula al momento preferita dalla Roma.

Gli altri giocatori che potrebbero lasciare la Roma a gennaio sono: Skorupski (che già in estate voleva andare a giocare), Ünder (mandato magari in prestito in Italia) e Gerson (che trova poco spazio, nonostante la stima di Eusebio Di Francesco).