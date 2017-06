Calciomercato Roma, Grenier non riscattato: torna al Lione

La Roma dice addio a Clement Grenier dopo la breve e poco positiva avventura in Serie A: il centrocampista prenderà il posto di Tolisso al Lione.

Finisce dopo soli sei mesi l'avventura di Clement Grenier alla Roma: il centrocampista francese torna dunque al Lione, la dirigenza giallorossa ha deciso di non riscattarlo dopo il prestito che lo ha visto impiegato pochissimo in Italia.

L'annuncio è stato dato ufficialmente dal club francese, che riporta Grenier in squadra per sostituire Tolisso, ceduto al Bayern Monaco di Ancelotti: "Corentin Tolisso sarà sostituito da Clement Grenier, per il quale la Roma non ha esercitato l'opzione di riscatto, il giocatore tornerà dunque a disposizione del club per la prossima stagione".

Solamente sei presenze per un misero bottino di 150 minuti giocati in Serie A: il classe '91 non ha mai impressionato Spalletti durante gli allenamenti giallorossi. Troppi giocatori davanti ed un rendimento che non ha convinto la società, Grenier riparte dalla 'casa madre'.