Calciomercato Roma: Cristante è l'obiettivo, l'Arsenal bussa per Pellegrini

La Roma ha individuato in Cristante il jolly ideale per il centrocampo di Di Francesco. Nel contempo, l'Arsenal chiede informazioni su Pellegrini.

Bryan Cristante. È lui il primo nome sulla lista di Monchi per rafforzare il centrocampo della Roma . Reduce dalla miglior stagione della sua carriera, il centrocampista friulano è pronto a giocarsi un’altra chance in un top club e, Atalanta permettendo, è pronto a spiccare il volo verso la Champions League.

Champions League che Cristante ha conosciuto appena 16enne, quando Massimiliano Allegri lo mandò in campo al posto di Robinho nel finale del match contro il Viktoria Plzen e che si è ritrovato a giocare anche durante la sua avventura al Benfica.

Adesso è la Roma a pensare a lui come jolly ideale per ricoprire il ruolo di mezzala ma anche di vice-De Rossi in caso di assenza del 35enne capitano giallorosso. L’Atalanta chiede 35 milioni per privarsi di uno dei protagonisti di un’altra annata straordinaria, la Roma punta a chiudere a 30, magari a 25 più bonus provando a bruciare sul tempo la Juventus che da gennaio segue il calciatore senza però aver mai sferrato un attacco.

L’affare si può fare, la Roma è decisa e vorrebbe chiudere il prima possibile per poi magari registrare l’operazione in data 1 luglio per non farla pesare sul bilancio della stagione in corso, sempre sotto il vigile controllo dell’Uefa.

L’arrivo di Cristante , peraltro, libererebbe almeno uno tra Strootman e Pellegrini , due tra i giallorossi in odor di partenza. Sul giovane centrocampista italiano, fresco sposo, è forte l’interesse dell’ Arsenal: i ‘Gunners’ non sembrano per disposti a pagare i 30 milioni previsti dalla clausola di rescissione ma puntano a chiudere a 25, bonus inclusi. Si tratta.