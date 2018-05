Calciomercato Roma, confidenza Talisca: "Futuro in Italia"

10:18 Condividi Chiudi

In una confidenza ai suoi compagni del Besiktas, Talisca avrebbe rivelato la sua prossima squadra: "Roma ipotesi forte, in Turchia 2 anni stupendi".

Sembra delinearsi sempre di più il futuro di Anderson Souza Conceiçao, meglio noto a tutti come Talisca: il trequartista brasiliano è uno degli uomini da copertina del mercato che sta per decollare, merito anche delle ultime presunte dichiarazioni che confermerebbero i discorsi sul suo futuro.

Come riportato da 'Fanatik', Talisca avrebbe fatto una confidenza molto importante ai compagni di squadra del Besiktas: "Credo che ci siano tutte le condizioni per un mio passaggio alla Roma. In Turchia ho passato due anni bellissimi ma è arrivato il momento di una nuova esperienza: la mia carriera proseguirà in Italia".

Parole importanti che, qualora venissero confermate, certificherebbero l'operato sottotraccia del ds giallorosso Monchi, estasiato dall'ultima stagione del brasiliano: addirittura 20 le reti stagionali e 8 assist, numeri da top che lo hanno esposto inevitabilmente in vetrina.

Pare abbastanza improbabile che il club di Istanbul decida di versare i 22 milioni di euro previsti per il riscatto dal Benfica, proprietario del cartellino: decisivo in tal senso il mancato approdo alla prossima Champions League, in virtù del deludente quarto posto arrivato nel campionato turco.

La Roma dovrà versare ai portoghesi dunque una somma vicina ai 30 milioni per aggiudicarsi Talisca che, così pare, è già uscito allo scoperto. Resta da vedere se le sue esternazioni saranno confermate in sede di mercato dalla dirigenza giallorossa.