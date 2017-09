Calciomercato Roma, colpo Ziyech sfumato sul 'gong': no a 35M

Tentativo in extremis della Roma per Hakim Ziyech, ma l'Ajax ha rifiutato un'offerta da 35 milioni dei giallorossi per il trequartista marocchino.

La Roma ci ha provato per Hakim Ziyech. Sul 'gong' Monchi ha provato a regalare a Di Francesco un ulteriore tassello per il reparto offensivo, ma l'Ajax ha detto no.

Lo rivela 'De Telegraaf', spiegando come i giallorossi abbiano messo sul piatto 35 milioni di euro per assicurarsi in extremis il trequartista marocchino ricevendo però il rifiuto da parte dei 'Lancieri'.

Il club olandese ha scelto di tenersi stretto Ziyech, il quale tra l'altro non ha mai manifestato l'impellenza di voler fare le valigie per compiere il grande salto: in cantiere, comunque, la sua futura cessione c'è.

Roma a bocca asciutta e senza il colpo 'last minute', anche se non è da escludere un ritorno alla carica: il gioiello classe '93, a Trigoria, è nei radar da tempo.