Calciomercato Roma, Cengiz Under nuovo nome: è il dopo-Salah

La Roma è interessata al giovane turco Cengiz Under, arriva la conferma dell'agente: "L'affare però non è ancora chiuso".

E' la squadra che ha incassato di più, ma anche una di quelle che ha speso di più in Italia, tra nuovi acquisti, leggasi Karsdorp e Gonalons, ritorni meritati, vedi Pellegrini, e riscatti da precedenti prestiti, Bruno Peres e Mario Rui, che presto verrà ceduto al Napoli. Ora è tempo degli acquisti per la Roma di Monchi.

Secondo quanto affermato da mister Di Francesco, la Roma ha bisogno di cinque giocatori per completare la rosa: l’alternativa a Dzeko, due esterni offensivi, un terzino sinistro, un centrale difensivo. Uno di questi, relativamente all'esterno d'attacco, potrebbe essere il turco Cengiz Under.

Classe 1997, esterno che può giocare sia sulla fascia mancina, sia come trequartista, sia, sopratutto, sulla destra, Cenzig ha giocato all'Altinordu nelle ultime annate, prima di essere acquistato nell'estate 2016 dalla sorpresa İstanbul Başakşehir, che nell'ultimo campionato turco ha sfiorato la vittoria del torneo, poi andato al Besiktas.

"Al momento posso confermare l’interesse della Roma per Cengiz Under, ma l’affare non é ancora chiuso" ha evidenziato a 'Corrieregiallorosso.com' l'agente del giocatore, Omer Uzun. Il 20enne turco è stato uno dei trascinatori del club di Istanbul nell'ultima annata, con 7 goal segnati e 5 assist forniti ai compagni.

Abilissimo nel dribbling, dotato di un gran mancino da fuori area, Cengiz è finito nel mirino di Monchi in quel di Siviglia lo scorso anno ed ora nella sua nuova avventura a Roma: in passato si era parlato di lui per l'interesse di diverse big inglesi, tra cui il Manchester United.

Ceduto Salah, la Roma cerca due esterni offensivi: uno, sulla corsia destra potrebbe essere Cengiz, per il quale esiste una trattativa, non ancora entrata nel vivo. Su questo fronte sarà una settimana importante in casa Roma.