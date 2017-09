Calciomercato Roma, Castan rinnova il contratto fino al 2020

13:27 Condividi Chiudi

Secondo Goal Brasile, il difensore Leandro Castan ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2020. Ma a dicembre potrebbe partire in prestito.

Nonostante non sia al momento una prima scelta di Eusebio Di Francesco, e non abbia di fatto collezionato per ora alcuna presenza ufficiale con la nuova Roma, il difensore Leandro Castan, secondo quanto appreso da Goal Brasile, ha rinnovato questa settimana il suo contratto con la Roma.

Il nuovo accordo prolunga fino al 2020 l'avventura del brasiliano in giallorosso, con il precedente che scadeva nel 2019. Per il giocatore, tuttavia, non sarebbe da escludere l'opzione di una cessione in prestito il prossimo dicembre.

Per lui infatti, già nei mesi scorsi, avevano manifestato interesse il Corinthians in Brasile e alcuni club turchi in Europa. Castan, classe 1986, potrebbe dunque fare una nuova esperienza a titolo temporaneo dopo quella dell'anno scorso con il Torino, squadra con cui ha disputato in tutto 14 presenze.

Approdato in Italia alla Roma nel 2012, Castan era rimasto lontano dai campi da settembre 2014 ad agosto 2015 a causa di un cavernoma di 3 centimetri, per la rimozione del quale si era dovuto sottoporre a una serie di interventi chirurgici.