Calciomercato Roma: asta con l'Inter per Karsdorp, nessuna offerta per Seri

Continua il pressing della Roma su Karsdorp e Seri: per il primo c'è da superare la concorrenza dell'Inter, mentre il francese è ancora lontano.

Ha iniziato a carburare Monchi. Così il mercato della Roma è entrato nel vivo a tutti gli effetti. Tra entrate e uscite, sono giorni caldi. Hector Moreno è solo il primo tassello di un puzzle destinato a cambiare leggermente la sua immagine, senza comunque stravolgerla del tutto.

Chiaro che la Roma dovesse fare una, forse due, cessioni eccellenti per rientrare di un grosso buco in bilancio. La prima è prossima alla definizione ed è quella di Mohamed Salah, operazione che il direttore sportivo giallorosso conta di chiudere nelle prossime ore.

Sarà un incasso grosso quello garantito dal talento egiziano, perchè il Liverpool, dopo aver trovato l'accordo con il giocatore alla fine di maggio, per convincere anche la Roma ha messo sul piatto una cifra vicina ai 45 milioni di euro, bonus più, bonus meno.

A sostituire Salah ci penserà Florenzi perchè l'idea di Di Francesco è di utilizzarlo in quella posizione del campo, avanzando dunque il suo raggio d'azione, come nelle stagioni di Rudi Garcia. Ecco perchè più che un esterno d'attacco, Monchi è al lavoro per chiudere un terzino di spinta. Non è un mistero che la Roma sia fortemente interessata a Karsdorp, eppure la trattativa è tutt'altro che chiusa.

Il diesse spagnolo sta cercando di definire l'intesa ma non è facile. Ha raggiunto l'accordo con il giocatore ma non quello con il Feyenoord che vuole più soldi. Il club olandese era partito da una valutazione di circa 20 milioni di euro. La Roma ne ha offerti 12 più bonus ma c'è l'Inter che ha alzato la posta, alzando a 16 milioni più bonus prima di trovare l'intesa con il giocatore. Chiaro che il Feyenoord aspetti il rilancio giallorosso per chiudere eventualmente l'affare.

Non è fatta nemmeno per Seri, nonostante in Francia parlino di affare già concluso. La Roma non solo non ha ancora mai fatto un'offerta al Nizza, ma non l'ha fatta nemmeno al centrocampista. Si sente coperta in quel ruolo da De Rossi, appena rinnovato, e Paredes. In più ci sarà il ritorno di Pellegrini dal Sassuolo ad infoltire il reparto. Sembra piuttosto una manovra del Nizza per alzare il prezzo, visto che il PSG sembra disposto ad offrire 40 milioni per prendere Seri.